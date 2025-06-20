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20/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》現階段投資者應多作退守

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於偏淡和向好。一如市場所料，美國聯儲局維持現行利率不變。投資者憂慮美國會
支持以色列，向伊朗發動攻擊，令後者以核武還擊。由於伊朗地形險峻，加上過往的教訓，相信
美國不會出動陸軍，以色列再度泥足深陷。全球股市開始作出向淡的反應，港股的跌勢猶見加劇
，大家應提防超短期調整浪演變為短期調整浪，支持恒指向昨早（１９日）筆者於
Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內為大家預計的量度跌幅目標進發。
　
　　早於恒指升抵本月１１日高位２４４３９後，筆者便提醒大家市況已呈超買，短中線應開始
分批撤退，暫停造好。大市回跌一段後掉頭回升，對調整浪已經展開缺乏信心者認為港股已經重
展升浪，紛紛再度入市持有好倉圖利。但具信心者卻趁高加注減持舊好倉套利，結果，本周三
（１８日）大市往下跌越第一個跌浪，證明他們的應市策略正確，於現階段，投資者應多作退守
，耐心等候再度入市造好圖利的良機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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