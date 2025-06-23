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23/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》剖析最新投資氣候

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。美國總統特朗普於４月２日正式向全球發動關稅戰，對通脹的刺激
料會於下月內逐漸浮現。美國聯儲局未敢貿然減息，官員間認為本年底只減息四分一厘者有所增
加。若最終減息不成，反而須要加息，美國經濟增長勢必放緩，雖則不一定會呈現經濟衰退。另
一方面，繼上周末的行動後，特朗普會否再度攻擊伊朗，伊朗又如何反擊，屬於當前金融市場的
最大變數。
　
　　從伊朗與以色列間戰事發展的情況來看，若美國正式參戰，他們必定無力抵抗。但特朗普考
慮的，會是中國與俄羅斯的反應，會否觸發核子戰爭，油價會否因霍爾木茲海峽被封鎖而飆升，
以及國民的反對聲音。本欄認為，美軍直接參戰，特別是派陸軍進入伊朗境內，重蹈覆轍的機會
較小。他亦應該明白到，自己一直以在任總統以來，美軍從未參戰為榮。若冒險出擊，萬一行動
失敗，或有差池，美元勢必被進一步拋售。事實上，自從他於本年１月上任以來，其言行與推出
的措施已令投資者對美元的信心下降，最後，美國對外與內部的問題愈來愈多，對中國而言，於
政治上和經濟上均屬有利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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