  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

24/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美國空襲伊朗對金融市場的影響

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和８０％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。消減或統治人口多達９２４０萬的伊朗，美國與以色列皆沒有能力
。他們尋求的，只是令伊朗再沒有能力動用和發展核武，並改由自己信任的政府管理。上周末美
國空軍出動後，恐怕會引來伊期蘭教信眾更大的仇恨，恐怖襲擊的事件會增加，畢竟伊朗於中東
有不少盟友，而歐美國家會加倍提防恐怖份子的滲入。對金融市場而言，中東最新局勢肯定屬於
全期利淡消息。
　
　　美國總統上周末決定空襲伊朗的核設施後，於國內肯定會引來更多反對聲音，對美元資產不
利。特朗普的受信任程度下降，美國不再是不參戰的國家，資金因而流出美國是完全可以理解的
。此外，若特朗普真的撤退聯儲局主席鮑威爾，將預期美元將會急挫。最後，反對特朗普的示威
行動即使升溫，亦不易演變為內戰，卻對中美貿易戰中的中方有利，因白宮腹背變敵，應不能集
中精力對付中國，打擊其國際領導地位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

伊朗會封鎖霍爾木茲海峽嗎？

23/06/2025 13:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處