《運籌帷幄－梁業豪》美國空襲伊朗對金融市場的影響

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和８０％，局勢

則分別屬於偏淡和顯著向好。消減或統治人口多達９２４０萬的伊朗，美國與以色列皆沒有能力

。他們尋求的，只是令伊朗再沒有能力動用和發展核武，並改由自己信任的政府管理。上周末美

國空軍出動後，恐怕會引來伊期蘭教信眾更大的仇恨，恐怖襲擊的事件會增加，畢竟伊朗於中東

有不少盟友，而歐美國家會加倍提防恐怖份子的滲入。對金融市場而言，中東最新局勢肯定屬於

全期利淡消息。



美國總統上周末決定空襲伊朗的核設施後，於國內肯定會引來更多反對聲音，對美元資產不

利。特朗普的受信任程度下降，美國不再是不參戰的國家，資金因而流出美國是完全可以理解的

。此外，若特朗普真的撤退聯儲局主席鮑威爾，將預期美元將會急挫。最後，反對特朗普的示威

行動即使升溫，亦不易演變為內戰，卻對中美貿易戰中的中方有利，因白宮腹背變敵，應不能集

中精力對付中國，打擊其國際領導地位。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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