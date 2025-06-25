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25/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨超短期調整浪多已見底

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
１００％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。中東局勢峰迴路轉，以伊戰事戲劇性結束。以色列
表示，消除核威脅及導彈威脅的目的已達，接受美國的停火建議，往總統特朗普臉上貼金。但特
朗普上任以來的種種行徑，除失去不少國民的信任外，亦令其他國家，特別是歐盟對美國的信任
程度下降，對美元的國際領先地位不利。
　
　　伊朗等同於受到武力威迫下投降，但美國已成為了國家沒有被攻擊，而率先動武的一方，對
世界局勢會有深遠的影響。中國、俄羅斯與伊朗這個鐵三角對西方的威脅力料會減弱，美國總統
特朗普將有更多時間和精力於關稅戰上為難中國。昨天（２４日）港股有力進一步反彈，惟於升
勢上跟不上美指期貨。但無論如何，恒指期貨於陰陽燭日線圖上連升三個交易日，並連續錄得三
支「大陽燭」，超短期調整浪多已於本月１９日低位２３１５９運行完畢。《經濟通及交易通首
席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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