《運籌帷幄－梁業豪》港股下跌空間已受限制

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和

１００％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（２５日）大市的買盤明顯縮減，但仍能維持

先升後穩的走勢。由此可見，好友大戶於明天（２７日）６月份期貨、期權到期前，努力阻止淡

友反攻。此外，下周一（３０日）為６月份場外股票期權到期日，下周二（１日）港股假期休市

，好淡大戶料會留待假後才增強攻勢，將真正的後市方向放於投資者眼前。近日市況所見，港股

短中期後市繼續往下尋頂的機會較大；最重要者，為下跌空間已受限制。



客觀而言，上周末美國空襲伊朗後不久，以色列便與伊朗達成停火協議，全球股市立即彈升

。然而，好淡雙方分出勝負後的初期，尚未穩定的投資氣候會為市況帶來難以預測的波動，投資

者因而應維持審慎應市的心態。基金半年結後，若好友大戶增強攻勢，中期升浪的延續將獲確認

；但若到時大市顯著回落調整，但沒有新重大利淡消息出現，中長線投資者便可入市增持現貨。

至於短線投機者，則可分批候低持好倉圖利，至於持淡倉於調整市況中圖利，則只宜即市小注參

與行動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

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