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26/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股下跌空間已受限制

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
１００％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（２５日）大市的買盤明顯縮減，但仍能維持
先升後穩的走勢。由此可見，好友大戶於明天（２７日）６月份期貨、期權到期前，努力阻止淡
友反攻。此外，下周一（３０日）為６月份場外股票期權到期日，下周二（１日）港股假期休市
，好淡大戶料會留待假後才增強攻勢，將真正的後市方向放於投資者眼前。近日市況所見，港股
短中期後市繼續往下尋頂的機會較大；最重要者，為下跌空間已受限制。
　
　　客觀而言，上周末美國空襲伊朗後不久，以色列便與伊朗達成停火協議，全球股市立即彈升
。然而，好淡雙方分出勝負後的初期，尚未穩定的投資氣候會為市況帶來難以預測的波動，投資
者因而應維持審慎應市的心態。基金半年結後，若好友大戶增強攻勢，中期升浪的延續將獲確認
；但若到時大市顯著回落調整，但沒有新重大利淡消息出現，中長線投資者便可入市增持現貨。
至於短線投機者，則可分批候低持好倉圖利，至於持淡倉於調整市況中圖利，則只宜即市小注參
與行動。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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