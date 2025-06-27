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27/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》兩個後市發展模式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
１００％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。６月份期貨、期權到期前，好友大戶收歛了攻勢，
恒指本周三（２５日）高位２４５３３的阻力增大；若非有新重大利好消息出現，估計好友大戶
會留待下周三（２日）港股假後復市時才發動下一輪攻勢。由於短期形勢現屬顯著向好，本欄並
不認為大市可呈現很大的回跌幅度。因此，無論是短線投機者或中長線投資者，均應於市況回落
時，好好把握轉回以合適實際持貨量應市的機會。
　
　　近日大市交投量回增，波幅上升的情況來看，好友大戶已成功取得市場控制權，後市大漲小
回的機會較大。３月１９日高位２４８７４仍為短期升浪首目標，後市發展模式有兩個：（一）
恒指於２４８７４前結束升浪，大幅掉頭回挫；（二）恒指成功升破２４８７４，達到
２６１９９或２７０１９附近，然後才大幅掉頭回挫。筆者研究過港股當前上升動力後，認為後
市成為事實的可能性較大，但不會輕視前者成為事實的機會。《經濟通及交易通首席顧問　梁業
豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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