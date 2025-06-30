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30/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》「五窮六絕七翻身」派不上用場

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
１００％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。明天（１日）港股假期休市，今天（３０日）為６
月份場外期權到期日兼基金半年結日，料會呈現好淡爭持，走勢易呈反覆。整體而言，５月份大
市先升後回，６月份則反覆偏好，「五窮六絕七翻身」的傳統智慧應派不上用場。本欄認為，下
月港股反覆再升，創全年新高的可能性較大。由於市況掉頭回挫至顯著較低的水平的可能不容被
抹殺，好友於「一浪高於一浪」的局勢中，宜將最後止蝕位放於前跌浪底。
　
　　於此環境下，我們切忌急於入市造淡圖利，直至有明顯跡象顯示短期升浪已經完結為止。若
無此跡象出現，大家便應把握大市回落調整的機會，將實際持貨量上調至合適水平。須注意者，
為於調整浪中，合適實際持貨量或會被下調，即我們入市補貨的數量或會減少。總括而言，現階
段投資者可維持審慎看好的態度；然而，由於投資市場內仍有不少不明朗因素，我們切忌主觀地
認定後市方向。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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