《運籌帷幄－梁業豪》「五窮六絕七翻身」派不上用場

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和

１００％，局勢則分別屬於向好和顯著向好。明天（１日）港股假期休市，今天（３０日）為６

月份場外期權到期日兼基金半年結日，料會呈現好淡爭持，走勢易呈反覆。整體而言，５月份大

市先升後回，６月份則反覆偏好，「五窮六絕七翻身」的傳統智慧應派不上用場。本欄認為，下

月港股反覆再升，創全年新高的可能性較大。由於市況掉頭回挫至顯著較低的水平的可能不容被

抹殺，好友於「一浪高於一浪」的局勢中，宜將最後止蝕位放於前跌浪底。



於此環境下，我們切忌急於入市造淡圖利，直至有明顯跡象顯示短期升浪已經完結為止。若

無此跡象出現，大家便應把握大市回落調整的機會，將實際持貨量上調至合適水平。須注意者，

為於調整浪中，合適實際持貨量或會被下調，即我們入市補貨的數量或會減少。總括而言，現階

段投資者可維持審慎看好的態度；然而，由於投資市場內仍有不少不明朗因素，我們切忌主觀地

認定後市方向。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

