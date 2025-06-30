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30/06/2025 09:05

《套期保值－蕭猷華》恒指大漲小回格局不變

　　《套期保值》上周日（２２日），筆者在本欄以「美軍襲伊朗核設施，港股下跌是買入良機
」為題。上周一（２３日），港股受到地緣局勢緊張因素而低開，恒指低見２３２７２點，為全
周低位，然後迅速反彈，全星期上升７５４點。
　
　　以伊雖然停火，但戰事必定重燃，不過對金融市場影響會逐步降低，情況就和俄烏戰事類似
，對環球股市的影響會逐漸淡化。接著，市場焦點重回貿易談判和美國貨幣政策走向。筆者認為
，美國聯儲局７月減息的機會將逐步增加。即使７月維持利率不變，９月極大機會減息。
　
　　另一方面，中國與美國進一步達成框架貿易協議，中方願意出口稀土磁鐵，美國則撤銷對中
國的反制措施，締雙贏局面。雖然消息屬預期之內，但可鞏固港股上升的基礎。
　
　　展望本周，港股半年結過後，大戶短線要再夾上的誘因降低，料本周三至周五（２日至３日
），恒指出現調整機會較大，但幅度不會太大。然而，恒指維持大漲小回格局，向上趨勢不變。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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