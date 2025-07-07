《運籌帷幄－梁業豪》港股投資者只宜期望中期升幅的擴大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和１００％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。美國眾議院通過「大而美」法案，本欄認為對美國經濟和美

股的短期利好刺激有限，且前者只涉及個別行業。長期而言，美國財政赤字顯著增大，將推高美

息，產生負面的影響。近日標普５００指數創歷史新高，隨著以伊戰爭迅速完結，俄烏勢將停火

，以巴局勢喘定，關稅戰大局已定，前中期升浪頂６１４７會否得而復失，甚具關鍵，可作為全

線投機者╱投資者的止賺位。



港股方面，現水平距離歷史高位甚遠；觀乎內地與本港的經濟前景，未來１２個月內出現此

情況的機會很微。因此，投資者期望的，應只為中期升浪幅度的擴大。投資氣候逐漸明朗，金融

市場已將焦點放於美國減息的速度和幅度上。最後，經過上周由科技股沽盤帶動的調整後，港股

於本月內宜正式掉頭回升，恢復追落後的勢頭。然而，由於港股仍有自身的利淡因素，恐怕升浪

途中仍不時會遇到不輕的阻力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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