《運籌帷幄－梁業豪》美股標指５００成分股市盈率升近歷史阻力區

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和８０％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。近日美股再創歷史新高，無論大家看後市再升，還是看後市掉頭再

跌，標指５００前中期跌浪低位４８３５都屬於重要關口。有分析報告指出，指數成分股的市盈

率再度升近歷史阻力區２２倍至２３倍。２０２０年至２０２１年期間，該阻力區內淡友大戶成

功阻止指數進一步揚升，終於令美股於２０２２年跌至市盈率只得約１５倍的水平，低於過去

２０年平均數的１６倍，然後才掉頭再升。



去年第四季至本年第一季期間，市盈率曾再度進入歷史阻力區，但其後跌回約１８倍，再展

急升。不得不承認，市盈率現水平屬於偏高，終於引來另一輪大型調整。問題是，指數再度於高

水平橫行一段時段，消化升勢後才正式下挫，亦不足為奇。從另一個角度來看，若指數不肯回跌

，上市公司的盈利增長須不少於３５％，才能令市盈率降至１６倍。此外，若美國聯儲局如市場

預期的步伐減息，投資者對經濟增長的憧憬料可支持指數成分股市盈率企於偏高水平多一段時間

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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