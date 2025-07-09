《運籌帷幄－梁業豪》美股再升空間小於５％？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和８０％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（８日）本欄談到美股快將呈現中長期超買，再升空間

有限。換言之，於現水平持有美股的值博率已經不高，投資者應提防升勢逆轉。筆者並非建議大

家立即沽貨離場，但應按形勢上移止賺位，以防新重大利淡消息突然出現。以過去２０年標指

５００成分股平均市盈率１６％和現水平２２％計算，美股可被理解為偏高３７﹒５％。從另一

個角度來看；若指數從現水平再升，市盈率到達阻力區上方２３％，後市只有不大於５％的再升

空間。



筆者認為，即使美國聯儲局於本季內開始減息，這５％的升幅已足夠反映。接著下來，須有

大幅急升的企業盈利增長或非常利好經濟前景的新投資氣候支持，上述市盈率阻力區才有望被升

破。因此，於標指５００日線圖形勢正式轉淡時，美股中線投資者便應開始分批沽貨計數；於周

線圖形勢正式轉淡時，長線投資者便應開始分批沽貨計數。到時，資金從美國流出的現象會逐漸

明顯。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

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