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09/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美股再升空間小於５％？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和８０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（８日）本欄談到美股快將呈現中長期超買，再升空間
有限。換言之，於現水平持有美股的值博率已經不高，投資者應提防升勢逆轉。筆者並非建議大
家立即沽貨離場，但應按形勢上移止賺位，以防新重大利淡消息突然出現。以過去２０年標指
５００成分股平均市盈率１６％和現水平２２％計算，美股可被理解為偏高３７﹒５％。從另一
個角度來看；若指數從現水平再升，市盈率到達阻力區上方２３％，後市只有不大於５％的再升
空間。
　
　　筆者認為，即使美國聯儲局於本季內開始減息，這５％的升幅已足夠反映。接著下來，須有
大幅急升的企業盈利增長或非常利好經濟前景的新投資氣候支持，上述市盈率阻力區才有望被升
破。因此，於標指５００日線圖形勢正式轉淡時，美股中線投資者便應開始分批沽貨計數；於周
線圖形勢正式轉淡時，長線投資者便應開始分批沽貨計數。到時，資金從美國流出的現象會逐漸
明顯。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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