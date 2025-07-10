《運籌帷幄－梁業豪》恒指須及時升越２４８７４

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。作為股票散戶投資者，現時投放於美股與港股的資金比率宜相若，

但兩者皆須提防升勢突然逆轉。表面上，近期美股呈現相對強勢；但因升勢太急，若關稅戰局勢

惡化，美股掉頭回挫並不為奇，港股亦會受到拖累。但若兩者先再升一段，空間亦可預計。美股

的再升空間本欄昨天（９日）已為大家計算過；港股方面，則須先看恒指能否升越３月１９日高

位２４８７４。確認中期「一浪高於一浪」的局勢仍在運行中。



除非有十分利好資金從美國流入內地與香港的消息出現，若港股好友未能於美股轉升為跌前

製造往上突破的局面，後市將不容樂觀。到時，雖謂兩者的長期後市均仍可看好，先進行中期調

整將在所難免。建議中長線投資者依ＷＢＲ分析系統指示，維持合適的實際持貨量。至於短線投

機，於開始變回不明朗，走勢易呈飄忽的市況中，宜維持略低的實際持倉水平，即減少持有好倉

圖利的注碼。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

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