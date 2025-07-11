《運籌帷幄－梁業豪》中長線投資者持有科技股較上算？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。昨天（１０日）收市時，恒指的業績市盈率為１１﹒８５２倍，預

期市盈率則為１１﹒１９１倍，過去２０年的平均業績市盈率則約為１２﹒５倍。由此可見，恒

指現水平的偏低幅度約為１０﹒４７２％，大於美股。此外，成分股上市公司本年度的預期平均

盈利增長約為５﹒５７７％，代表各大證券商對企業盈利能力不寄予厚望。換而之，除非他們改

變看法，或對下年度營運環境有很大的憧憬，恒指的中長期上升空間只屬有限。



另一方面，科指的業績市盈率為２１﹒９５９倍，預期市盈率則為１８﹒２８４倍。依此計

算，成分股上市公司本年度的預期盈利增長平均約為１６﹒７３６％，代表中長線投資者持有科

技股較持有藍籌股更為上算。最後，港股短期已累積了很大的升幅，近日從高位回落的勢頭是否

短期大型調整浪的序幕，大家應開始提防。雖然目前圖表形勢未有跡象顯示快將出現此情況，但

投資氣候剛轉回不穩，投資者實應作好防範。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

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