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11/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線投資者持有科技股較上算？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。昨天（１０日）收市時，恒指的業績市盈率為１１﹒８５２倍，預
期市盈率則為１１﹒１９１倍，過去２０年的平均業績市盈率則約為１２﹒５倍。由此可見，恒
指現水平的偏低幅度約為１０﹒４７２％，大於美股。此外，成分股上市公司本年度的預期平均
盈利增長約為５﹒５７７％，代表各大證券商對企業盈利能力不寄予厚望。換而之，除非他們改
變看法，或對下年度營運環境有很大的憧憬，恒指的中長期上升空間只屬有限。
　
　　另一方面，科指的業績市盈率為２１﹒９５９倍，預期市盈率則為１８﹒２８４倍。依此計
算，成分股上市公司本年度的預期盈利增長平均約為１６﹒７３６％，代表中長線投資者持有科
技股較持有藍籌股更為上算。最後，港股短期已累積了很大的升幅，近日從高位回落的勢頭是否
短期大型調整浪的序幕，大家應開始提防。雖然目前圖表形勢未有跡象顯示快將出現此情況，但
投資氣候剛轉回不穩，投資者實應作好防範。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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