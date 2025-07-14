《運籌帷幄－梁業豪》為美國本季或會減息作好部署

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。美國向主要貿易夥伴歐盟與墨西哥徵收三成入口稅，總統特

朗普更揚言徵收加拿大３５％入口稅，跟日本的談判亦無大進展。美國經濟與企業成本勢必受到

影響，通脹預期升溫，聯儲局自然不敢貿然減息。特朗普多番出言威脅聯儲局主席鮑威爾減息，

否則會罷免他的職務。幸而他並沒有法例賦予的權力去做這種史無前例的事。



萬一他真的找到方法成事，美元的國際地位肯定會動搖，因會失去投資者和商界對其穩定性

的信任，而美國於全球的領導地位會受打擊。又若美國於本季內減息，確實有條件將美股推上更

高水平，只怕到時投資者趁好消息獲證實而沽貨套利，令市況不升反跌。況且，即使美股再創歷

史新高，根據筆者早前的分析，再升空間亦只得約５％。大家於現水平是否仍追價買入作中線投

資，必須先審慎地作更深入的研究。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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