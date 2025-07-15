《運籌帷幄－梁業豪》短線好友止賺位暫放於２３６９１

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏好和顯著向好。雖然港股的交投量縮減，表現上於再度轉差的投資氣候中已算不俗

。由此看來，好友大戶仍不想見到恒指跌穿日線圖上升軌支持，卻又找不到令市況往上突破的藉

口。於膠著的狀態中，料好淡雙方會不時向對手進攻，卻因雙方實力接近，不易成功將對手擊倒

。陰陽燭日線圖上，「一浪高於一浪」的向好形勢至今未被破壞，代表恒指仍有望反覆再升。



不問而知，３月１９日高位２４８７４為短期重要阻力位，好友須攻抵其上企穩，方具條件

攻佔位於更高水平的重要關口。因此，短線投機者只須將止賺位按形勢逐步上移，便可繼續持有

好倉觀望。於現階段，合適的止賺位為本月４日低位２３６９１。從另一個角度來看，短線淡友

暫時不應急於入市反擊；即使於小時圖形勢轉淡後，亦只宜超短線動用小注伺機持即市淡倉圖利

，入市態度不宜進取。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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