《運籌帷幄－梁業豪》後市關鍵在於恒指能否成功上企２４８７４

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。投資氣候轉好，美指期貨於亞洲市場急升上歷史新高，港股

開市後好友搶攻。然而，恒指升抵２４５５６，超越了上月２５日高位２４５３３後，立即引來

了很大的獲利回吐沽盤，指數跌回２４１４２。短期「一浪高於一浪」的向好形勢在繼續發展中

，經過近期三個跌幅明顯的調整浪後，投資者已將下站升浪放於３月１９日高位２４８７４；能

否升破該位阻力，則屬後話。



陰陽燭日線圖上連續錄得四支陽燭，情況跟上月２５日的情況一樣。然而，上次指數隨即掉

頭回挫，好友紛紛計數離場；今次未必會歷史重演，但大家不得不提防。明顯地，港股後市關鍵

在於恒指能否上企２４８７４；若成功，仍會有不俗的再升空間，讓指數找尋中期升浪頂。為了

提防大市突然掉頭急挫，短線投機者與中線投資者均應按形勢將止賺位逐步上移，以保障既得利

潤。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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