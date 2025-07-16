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大國博弈
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16/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》後市關鍵在於恒指能否成功上企２４８７４

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。投資氣候轉好，美指期貨於亞洲市場急升上歷史新高，港股
開市後好友搶攻。然而，恒指升抵２４５５６，超越了上月２５日高位２４５３３後，立即引來
了很大的獲利回吐沽盤，指數跌回２４１４２。短期「一浪高於一浪」的向好形勢在繼續發展中
，經過近期三個跌幅明顯的調整浪後，投資者已將下站升浪放於３月１９日高位２４８７４；能
否升破該位阻力，則屬後話。
　
　　陰陽燭日線圖上連續錄得四支陽燭，情況跟上月２５日的情況一樣。然而，上次指數隨即掉
頭回挫，好友紛紛計數離場；今次未必會歷史重演，但大家不得不提防。明顯地，港股後市關鍵
在於恒指能否上企２４８７４；若成功，仍會有不俗的再升空間，讓指數找尋中期升浪頂。為了
提防大市突然掉頭急挫，短線投機者與中線投資者均應按形勢將止賺位逐步上移，以保障既得利
潤。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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