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17/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》有需要考慮不再做好友

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（１６日）恒指試衝３月１９日高位２４８７４阻力不
果，指數從２４８６８掉頭回挫。有形成雙頂，利淡轉向形態的意味。事實上，若市況成功往上
突破，暫時亦只宜被視作中期反彈浪的延續。為安全計，若見指數不能守穩於去年１０月７日高
位２３２４２之上，中線投資者應以逐步減持現貨套利為主。陰陽燭日線圖上於收市時錄得陰燭
，淡友大戶於高位的反攻意欲不容被低估。
　
　　其實，若本周末前不見恒指有勢升上更高水平，投資者宜開始入市略作減持。短線投機方面
，建議將ＷＢＲ分析系統所指示動用的注碼減半，並按形勢作進一步減持好倉套利。至於是否轉
持淡倉圖利，則須先看清楚市況發展，才作決定。恒指期貨若於本周末前無勢升破３月１９日的
高位２４９１２阻力，筆者會對港股短期後市有較大的戒心，作好退守低位的準備，不再做好友
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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