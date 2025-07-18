《運籌帷幄－梁業豪》縮減用作繼續看好圖利的注碼

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。本周三（１６日）港股開始升勢放緩，難免大家會憂慮第四個

調整市況的出現。過往三次，市況都於數個交易日後便掉頭再升，「一浪高於一浪」的向好局勢

沒有被破壞。須提醒大家，只要前跌浪低位被跌越，即代表短期調整浪已正式開始。３月１９日

恒指高位２４８７４與恒指期貨高位２４９１２至今仍未見阻力被升破，好友最低限度應於心理

上有撤退的準備。



上述阻力位當然有可能被越，代表短期後市仍有一定的再升空間；然而，這並非投資者繼續

大注持好倉圖利的理由。作為一個審慎的市場參與者，於短中期重要阻力位前，繼續看好的值博

率已較前明顯下降，成功將利潤擴大的勝算亦下降，實在好應縮減用作繼續看好圖利的注碼。多

留一點現金，待市況完成調整後才再度增大注碼的做法，應較為可取。最重要者，為若大市真的

往上突破，我們不應後悔曾經改用較為審慎的應市態度。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

