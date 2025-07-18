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大國博弈
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18/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》縮減用作繼續看好圖利的注碼

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，
局勢則分別屬於向好和顯著向好。本周三（１６日）港股開始升勢放緩，難免大家會憂慮第四個
調整市況的出現。過往三次，市況都於數個交易日後便掉頭再升，「一浪高於一浪」的向好局勢
沒有被破壞。須提醒大家，只要前跌浪低位被跌越，即代表短期調整浪已正式開始。３月１９日
恒指高位２４８７４與恒指期貨高位２４９１２至今仍未見阻力被升破，好友最低限度應於心理
上有撤退的準備。
　
　　上述阻力位當然有可能被越，代表短期後市仍有一定的再升空間；然而，這並非投資者繼續
大注持好倉圖利的理由。作為一個審慎的市場參與者，於短中期重要阻力位前，繼續看好的值博
率已較前明顯下降，成功將利潤擴大的勝算亦下降，實在好應縮減用作繼續看好圖利的注碼。多
留一點現金，待市況完成調整後才再度增大注碼的做法，應較為可取。最重要者，為若大市真的
往上突破，我們不應後悔曾經改用較為審慎的應市態度。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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