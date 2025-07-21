《運籌帷幄－梁業豪》已開始依計劃短中線沽貨套利

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。雖然上周五（１８日）恒指以全日最高位２４８２６報收，大

市交投量變化沒有顯示買盤進一步增加，支持升勢。因此，筆者身軀力行，短中線入市沽貨套利

，Ｐａｔｒｅｏｎ用戶可查閱詳情。於早前訂好的應市策略中，筆者會伺機分批入市減持現貨，

但於入市時機的把握上，會分為兩種情況。首先，若大市就此掉頭回挫，大家可簡單地依ＷＢＲ

分析系統結果指示行動便可。其次，若大市繼續上升，則於現水平之上訂好兩、三個重要阻力位

，分批行動。



換言之，筆者認為恒指升抵現水平，到達短中期重要阻力位後，我們應開始收回部分投進市

場內的注碼。須注意者，為筆者並沒有主觀地認定後市必迅速掉頭回挫，或必升上更高的水平。

其實，股市錄得巨大升幅後，錄得顯著帳面利潤的投資者沽貨套利的意欲自然會大增；只要出現

新重大利淡消息出現，市況掉頭急挫並不出奇。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

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