  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

21/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》已開始依計劃短中線沽貨套利

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，
局勢則分別屬於向好和顯著向好。雖然上周五（１８日）恒指以全日最高位２４８２６報收，大
市交投量變化沒有顯示買盤進一步增加，支持升勢。因此，筆者身軀力行，短中線入市沽貨套利
，Ｐａｔｒｅｏｎ用戶可查閱詳情。於早前訂好的應市策略中，筆者會伺機分批入市減持現貨，
但於入市時機的把握上，會分為兩種情況。首先，若大市就此掉頭回挫，大家可簡單地依ＷＢＲ
分析系統結果指示行動便可。其次，若大市繼續上升，則於現水平之上訂好兩、三個重要阻力位
，分批行動。
　
　　換言之，筆者認為恒指升抵現水平，到達短中期重要阻力位後，我們應開始收回部分投進市
場內的注碼。須注意者，為筆者並沒有主觀地認定後市必迅速掉頭回挫，或必升上更高的水平。
其實，股市錄得巨大升幅後，錄得顯著帳面利潤的投資者沽貨套利的意欲自然會大增；只要出現
新重大利淡消息出現，市況掉頭急挫並不出奇。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處