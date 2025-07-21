《套期保值－蕭猷華》恒指本周料破年內高位

《套期保值》回顧上周，恒生指數維持強勢，挑戰年內高位，上周五（１８日）更以日高收

市，科技指數領漲。筆者上周日（１３日）在本欄提及，科技股將支撐大市，科指全星期上漲

３３５點，或６﹒３８％，跑贏恒指全周的升幅６８６點，或２﹒８４％。



內地上周公布多項重磅經濟數據，包括工業產出、社會零售總額和固定資產投資，整體穩中

向好，反映出縱使特朗普政府揮動關稅大棒，但中國經濟韌力強，抵禦了外部衝擊。與此同時，

內地上半年國內生產總值按年增長５﹒３％，相信全年「保五」無難度。



此外，雖然６月內地消費增速為４個月最慢，但上半年國內消費對經濟增長的貢獻率為

５２％，預期提振消費政策陸續出台，以舊換新、設備更新政策還會持續。加上，國家財政部副

部長表示，下半年將採取更加積極的財政政策，預期Ａ股走勢繼續向好。



後市展望，恒指料保持強勢，延續一頂高於一頂的形態，破２５０００點無難度，本周目標

看２５５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

