《運籌帷幄－梁業豪》只靠舊經濟股買盤，並不足夠

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１００％和８７﹒５％
，局勢則均屬顯著向好。雖然近日恒指有進一步攀升之勢，買盤並不算積極，上升動力更見逐步
減弱。若情況不見改善，大市先跌回較低水平進行整固的機會較大。然而，由於短期形勢維持顯
著向好，我們對調整幅度暫時不宜寄予厚望，直至圖表訊號有跡象明顯轉淡為止。投資者於現階
段只宜審慎看大市往上找尋短期升浪頂，但有升勢於稍後逆轉的心理準備。恒指期貨於近日升市
中並沒有跟恒指呈現背馳，可惜國指、科技、兩者的相關指數期貨，以至紅籌指數皆於升勢上跟
不上。若港股繼續主要只靠舊經濟股的買盤支持，恐怕再升空間會有限，主要量度升浪目標未必
可到達。須注意者，為若「不規則平勢形」內的（ｂ）浪未能升抵目標，當前升浪便有可能屬於
（１）浪。根據波浪理論，（１）浪升幅是不易準確推算的，須仔細分析其低一級１－２－３－
４－５五個浪的運行情況，才可作判斷。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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