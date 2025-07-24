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24/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指與恒指期貨的量度升幅水平

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。近日內地股市表現優異，昨天（２３日）才呈現回吐，北水亦持續流入港股。另一方面
，日本與美國達成貿易協議，日圓與日股急升；港股方面，內地推出多項促進香港資本市場發展
和兩地金融互聯互通的政策，科技股買盤帶動大市顯著再升，早市低位即時成為了新短期支持位
，國指跟隨恒指升越３月高位，國指期貨的表現認同其往上突破的勢頭。
　
　　餘下來仍未能成功往上突破者，現只得科指與科指期貨。未來數個交易日內，相信科技股大
戶買家會繼續追落後；但如欲同樣成功往上突破，恐怕很不容易。預計於恒指或恒指期貨升抵
（１）－５浪量度升幅目標附近時，短期調整浪便會正式展開。本月４日低位２３６９１和
２３７０１為該升浪的起點，升幅目標則分別為２６０６３和２６１３９。須注意者，為（１）
－５浪可被細分為低一級的１－２－３－４－５五個浪，即（１）－５－４浪調整有可能快將出
現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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