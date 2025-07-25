  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

25/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不應期望會見到很大的跌幅

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為１００％，局勢則皆屬顯
著向好。近日港股成功往上突破後，上升動力雖未見顯著增強，淡友卻找不到反攻的藉口。筆者
已為大家預計了大市的下站升浪目標，但因現有多個升浪目標，好友繼續向更高位的多個升浪目
標進發的可能性不容被低估。事實上，現時全期形勢均屬顯著向好，即使市況回挫，我們亦不應
期望會見到很大的跌幅，只宜將其視作超短期調整。
　
　　筆者早前動用了第一注短中線略作減持，迎接短期調整浪的來臨後，眼前市況完全乏力顯著
回跌，至今仍未投入第二注（分批入市的行動共有四注），但有計劃於本周末前後採取行動。最
低限度，我們須待指數期貨小時圖形勢有跡象正式轉淡後才入市，切勿心急。短線投機方面，我
們仍持有好倉，但已平掉部分持貨套利。除非投資氣候明顯轉差，大家不應急於考慮於圖表訊號
轉淡前反倉造淡圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處