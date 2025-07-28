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28/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》迎接超短期調整

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１００％和８７﹒５％
，局勢則皆屬顯著向好。理論上，港股短期內仍有再升空間，中期形勢亦不易就此逆轉，然而，
只要投資氣候轉差，淡友大戶便可找到反攻的機會。須注意者，為上周五（２５日）大市已開始
呈現弱勢，這最低限度屬於好友大戶收歛了攻勢的現象。筆者多次提醒大家，港股於現水平之上
雖仍有多個升浪目標，未必可以全部到達。但另一方面，即使市況回挫，由於當前短期形勢尚屬
顯著向好，跌勢只宜被視作超短期調整。
　
　　筆者明白，超短期調整是有可能演變為短期調整的，但必須有顯著轉差的投資氣候和圖表形
勢配合。目前的投資氣候若呈現顯著變化，應多與關稅戰發展和美息動向有關。前者８月２日的
限期已近，美股已呈短期嚴重超買，到時回落調整的機會很大。港股方面，由於７月份期貨、期
權將於本周三（３０日）到期，已佔了上風的好友大戶應不易任由淡友收復大量失地。因此，短
線投機者如欲偷步入市造淡圖利，只宜即市小注，見利即收，多作走位。《經濟通及交易通首席
顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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