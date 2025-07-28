《套期保值－蕭猷華》恒指繼續看漲，跟進小鵬汽車

《套期保值》港股上周維持強勢，恒生指數創下今年新高，全周上漲５６３點，高位

２５７３５點，達到筆者上周的一周目標２５５００點。Ａ股強勢，憧憬中央經濟工作小組會議

有利好政策，以及中美貿易談判良好氛圍。恒指後市繼續看漲，本周有期指結算，目標

２６０００點。



個股方面，跟進小鵬汽車（０９８６８）。筆者於７月７日在本欄建議吸納小鵬，當時股價

在６９元，上周五（２５日）收７５﹒３０元，股價仍有龐大的向上空間。早前，內地汽車行業

出現價格競爭，市場恐造成惡性循環，帶來通縮風險，有礙行業邁向高質量發展。有見及此，中

央近期高調對不同行業進行反內捲，整治競爭行為。



另一方面，小鵬有望第四季轉虧為盈，料將是股價的強勁催化劑。而且，小鵬匯天推出的全

球首款分體式飛行汽車「陸地航母」明年量產，加上有傳考慮分拆上市，話題性甚多。現股價仍

然落後，維持今年第一目標９５元。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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