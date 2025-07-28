  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

28/07/2025 08:56

《套期保值－蕭猷華》恒指繼續看漲，跟進小鵬汽車

　　《套期保值》港股上周維持強勢，恒生指數創下今年新高，全周上漲５６３點，高位
２５７３５點，達到筆者上周的一周目標２５５００點。Ａ股強勢，憧憬中央經濟工作小組會議
有利好政策，以及中美貿易談判良好氛圍。恒指後市繼續看漲，本周有期指結算，目標
２６０００點。
　
　　個股方面，跟進小鵬汽車（０９８６８）。筆者於７月７日在本欄建議吸納小鵬，當時股價
在６９元，上周五（２５日）收７５﹒３０元，股價仍有龐大的向上空間。早前，內地汽車行業
出現價格競爭，市場恐造成惡性循環，帶來通縮風險，有礙行業邁向高質量發展。有見及此，中
央近期高調對不同行業進行反內捲，整治競爭行為。
　
　　另一方面，小鵬有望第四季轉虧為盈，料將是股價的強勁催化劑。而且，小鵬匯天推出的全
球首款分體式飛行汽車「陸地航母」明年量產，加上有傳考慮分拆上市，話題性甚多。現股價仍
然落後，維持今年第一目標９５元。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】台灣地區「大罷免」失敗，你對兩岸關係回暖是否抱有信心？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處