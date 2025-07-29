  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

29/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何捕捉股市轉角位？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和
８７﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。根據經驗，股市轉升為跌屬於一個過程，需要時間。「Ｖ」
字轉向的情況很少出現，且必會有突發而投資者多沒有預期的逆向市場消息配合。大部分情況下
，於升勢逆轉的過程中，上升動力會逐漸減弱，下跌動力則會逐漸增強。待下跌動力變得大於上
升動力時，便可確認股市的升勢已經告一段落，並已進入了調整期。這個時候，我們須從買賣盤
於積極程度與主動性的變化，判斷後市的表現。
　
　　若不見淡友大戶增強攻勢，攻抵前跌浪底之下，大家便有停止造淡，退回前升浪頂前守關，
觀察升浪新高會否出現。但若前跌浪底從支持變為阻力，即維持已久的「一浪高於一浪」的向好
形勢遭到破壞，大家便應大膽假設短期新跌浪，即中期調整浪正在運行中。港股目前正處於同樣
局勢中，大市正在找尋短期升浪頂，伺機掉頭回落。除使用上述分析技巧外，我們當然亦應高度
參考圖表形勢變化，望能捕捉較佳進出市水平。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】台灣地區「大罷免」失敗，你對兩岸關係回暖是否抱有信心？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 中美談判在即，官媒稱會談將秉持誠意堅守原則

28/07/2025 10:28

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處