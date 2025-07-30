《運籌帷幄－梁業豪》不同投機╱投資時段的應市方式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和

８７﹒５％，局勢則皆屬顯著向好。早前ＷＢＲ分析系統指示中長線投資者全資持貨，可見形勢

對好友大戶非常有利。此外，超長線投資者的合適實際持貨量亦從近年的７２％上升至７８％，

反映長線好友大戶早已作好部署，正在進攻中。一般而言，若非投資氣候顯著轉差，港股長期向

好的勢頭不變。因此，即使大市顯著回挫，跌勢亦只屬短期調整，可候低再度入市買貨，但須先

訂好止蝕位，以防短期調整演變為中期調整。



正確的應市方式，為於上述止蝕位失守時，全面停止造好，並轉為候高小注反倉造淡。假設

了中期調整浪正在運行中後，中線投資者自應退守低位，伺機再度入市買貨。至於長線投資者，

則只須依ＷＢＲ分析結果指示，調節實際持貨量便可。港股主流方向尚屬向上，卻快將出現短期

調整；大家應按自己的投機╱投資時段，選用自己適用的應市方式，但須先弄清楚自己正處於順

勢，還是逆勢中。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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