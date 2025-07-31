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31/07/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期後市再升空間有限

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％
，局勢則皆屬顯著向好。今天（３１日）為７月份場外股票期權到期日，上周五（２５日）淡友
發動反攻，相信現已出現市場平衡點。估計今天收市前港股不易呈現突破，因餘下來可供好淡大
戶殺倉的對象已較前大幅減少。恒指從本月４日低位２３６９１展開急速的升浪將不少淡友震了
出局，但相信部分精目者於升浪展開後不久便平淡倉止蝕，近日見好友無意再攻，已入市補回淡
倉。
　
　　日線圖上正欲發出沽空訊號的ＳＴＣ提醒好友應收斂繼續看好後市的心態；事實上，上周筆
者曾作詳細分析，謂短期後市再升空間有限。投資氣氛方面，美國與大部分貿易夥伴已達成關稅
協議，大部分國家均被迫屈服。但中國於兩國達成框架協議後的休戰期在下月１２日結束前，繼
續力拒美國的不合理要求。本欄認為，即使關稅戰正式完結，美國總統特朗普仍會不時尋找打擊
中國經濟的機會。然而，由於港股最壞時刻已過，長期後市料可反覆再升，短期調整市況的出現
，則在所難免。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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