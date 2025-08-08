  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
08/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》計劃周末前進一步退守低位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨天（７日）恒指進一步升上２５１１５，連升四個交易日
，兼連續錄得四支陽燭，且報收於重要關口之上，好友大戶算是及時控制了局勢。自上月２４日
高位２５７３６起跌幅的０﹒６１８倍量度升幅目標２５２１５為他們的下站進攻目標，估計淡
友大戶會於該水平附近努力守關。為安全計，建議短線投機者於本周末前伺機依計劃進一步減持
舊好倉套利。
　
　　我們宜將實際持貨量上限從５０％降至２５％；於ＷＢＲ分析系統指示我們以２５％或更大
的注碼造好時，我們只動用２５％資金。另一方面，中線投資者宜將實際持貨量上限從７５％降
至６２﹒５％；於ＷＢＲ分析系統指示我們以６２﹒５％或更大的注碼持有現貨時，我們只動用
６２﹒５％資金。須注意者，為即使ｃ浪調整有明顯跡象已經正式展開，我們最多亦只會將上述
兩個實際持貨量上限進一步下調至０％和５０％；即短線不會反倉造淡，中線不會清貨計數。《
經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

