11/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》應特別留意下跌動力的變化

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏好和顯著向好。上周筆者將恒指的ｂ浪反彈目標放於三個水平，認為只有於好友成
功進佔第三個水平後，才考慮整個短期調整浪已經結束。結果，指數只升抵第二個目標，上周五
（８日）港股呈現明顯的獲利回吐沽盤。ｃ浪下跌過程是否已從上周四（７日）高位２５１１５
正式展開，值得懷疑，但未可肯定。因此，大家於現階段宜多作壁上觀，但可短線候高分批造淡
圖利，止蝕位放於上述第三個水平之上。
　
　　建議各位特別留意下跌動力的變化會否配合跌勢，以判斷大市的後向。若大家跟隨筆者的建
議，現時短線繼續看好的注碼上限只為２５％，中線持貨看好的則只為６２﹒５％，以避風頭。
也許各位會問，既然可繼續看好港股中長期後市，為何要沽出部分持貨套利呢？筆者早已聲明，
沽貨只屬於走位行動，並非看淡中期後市。當然，若預期的下跌空間不夠大，我們不應採取此行
動；但正路而言，ｃ浪底會低於ａ浪底。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

