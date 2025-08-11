《套期保值－蕭猷華》恒指本周上望２５５００點

《套期保值》經過幾個月的反覆和混亂，美國政府的對等關稅上周正式生效，幾乎涵蓋美國

所有貿易夥伴。特朗普的措施將使美國平均關稅稅率由去年的２﹒３％急升至１５﹒２％，是第

二次世界大戰以來最高水平。



特朗普政府的關稅政策，會否引起對經濟的重大變化，未來幾個月自有分曉。然而，隨著關

稅生效，美國近日的經濟數據顯示，就業增長經歷自疫情以來最陡的下調。雖然失業率仍然偏低

，同時價格尚未上漲，惟這是因為企業在關稅實施前大量補充庫存和承擔大部分成本。



當然，美國目前的平均關稅稅率上升至１５﹒２％，筆者估計出入口商將承擔這些關稅，因

此對消費市場影響有限，美國通脹急劇上升的可能性不大。



港股方面，恒生指數連漲３個月後，踏入８月，維持強勢，恒指全周上升３５１點。展望後

市，資金積極流入，業績期展開，重磅科網股騰訊（００７００）周三（１３日）公布業績，有

機會超預期，股價短期目標５８０元，本周恒指上望２５５００點。

