12/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》為ｃ浪下跌過程的結束作準備

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向淡。雖然昨天（１１日）恒指報升收場，大市的表現卻如預期般完全跟
不上美股。然而，陰陽燭日線圖上連續兩個交易日錄得陰燭的現象顯示淡友不願進一步退守。假
設短期調整浪已從上月２４日高位２５７３６展開，並以可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的
「之字形」運行，ａ浪底應為本月４日低位２４３７３。ｂ浪反彈到達７日高位２５１１５後，
升幅已算足夠，即ｃ浪下跌過程有條件已經展開。
　
　　假設ｃ浪與ａ浪等長，跌浪目標為２３７５２。除非投資氣候顯著轉淡，筆者認為投機者與
投資者皆可回復正常的實際持貨量；換言之，到時大家應已完成分批入市的補貨行動。剩下的問
題，為我們該何時展開行動，建議各位於２４３７３關口支持失守後，開始密切留意指數期貨小
時圖訊號轉淡時，動用第一筆注碼補貨。至於應分多少注入市，筆者認為三注或四注最為適合，
視乎大家的進取程度而定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

10/08/2025 10:55

