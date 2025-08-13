《運籌帷幄－梁業豪》應先壓抑通脹？還是先刺激經濟？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏好和顯著向好。美國７月份消費物價指數公布前，港股市況平靜，顯示好淡雙方均

看不通後市。若數據公布顯示美國通脹升溫，即證明過去四個多月總統特朗普發動的關稅戰對經

濟的利淡影響開始浮現，聯儲局有理由繼續不減息。但若其後公布的經濟數據顯示經濟增長放緩

，便會成為特朗普再度催促聯儲局減息的藉口。



最怕是經濟未能回復增長，通脹卻因減息而加劇，出現滯漲的情況。由此可見，聯儲局近來

一直遲遲不肯減息，實因有所顧慮。應先壓抑通脹，還是先刺激經濟，從來都屬於兩個經濟學派

的不同取向。先減息，會刺激通脹；先加息，則會打擊經濟。因此聯儲局必須小心處事，並於適

當時候才採取行動，不應受特朗普沒有經過深思熟慮的要求所影響。本欄認為，美國步入經濟衰

退，甚至出現滯通的機會不大，因科技業仍會急速發展，反而通脹加劇更值得提防。《經濟通及

交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



