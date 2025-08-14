  • 會員
14/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》往上突破後的新局面

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，
局勢則均屬於顯著向好。本周二（１２日）晚美股因美國經濟數據公布降低了市場對通脹升溫的
憂慮而再創歷史新高，令昨早（１３日）港股得以成功往上突破，結束近日窄幅橫行的悶局。然
而，短期調整浪是否已經結束，機會目前依然不大。恒指自於上月２４日高見２５７３６後，市
況掉頭急挫，但於本月４日低位２４３７３找到短期支持。其後指數反彈上７日高位２５１１５
，再轉為於窄幅內整固。前跌幅的０﹒６７８倍量度升幅水平２５２１５隨即成為短期後市的關
鍵位。
　
　　現時該關口已成為了新短期重要支持位，而短期調整浪已因指數的再升幅度過大，無法以「
之字形」運行。剩下的數浪方式中，較大機會成為事實的形態為：（一）正常平勢形和（二）不
規則平勢形。換言之，指數將：（一）升抵２５７３６前，或（二）升越２５７３６，到達
２５９７３或２６１１９附近，然後掉頭下挫，終點多位於２４３７３之上。當然，現時恒指是
有可能處於短期新升浪中的，但機會較小。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

