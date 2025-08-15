  • 會員
15/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》分析汽車主題指數與人工智能主題指數的形勢

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，
局勢則皆屬顯著向好。於恒生指數有限公司編製的眾多行業指數中，最值得投資者參考的，為科
技指數、醫療保健指數、生物科技指數、汽車主題指數與人工智能主題指數。汽車主題指數陰陽
燭周線圖上，兩周前呈現的「大陰燭」顯示淡友大戶已將防線從２月下旬高位４６１５下壓至７
月下旬高位４４７５。五個主要技術分析指標中，現有三個利好，代表汽車股的中期整體市況偏
好，惟上周低位４０２８支持不宜有失。
　
　　另一方面，人工智能主題指數從４月上旬低位３２７３展開中期升浪以來，直至最近三周才
見升勢放緩。３月上旬錄得的歷史高位４５４１阻力被升破的可能性不能被抹殺，若出現此利好
現象，即確認３２７３為新長期重要支持位。中期形勢現屬顯著向好，ＲＳＩ宜守穩於其５周平
均線之上，ＭＡＣＤ則宜正式發出「雙牛」買入訊號，支持人工智能股的升勢加速，限制港股大
市的回跌空間。當然，能否成功，中美貿易戰的發展屬於決定性因素。《經濟通及交易通首席顧
問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

