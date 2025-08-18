《運籌帷幄－梁業豪》回升勢頭完結的時間，本周應有答案

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏好和顯著向好。上周末前投資者多作觀望，等待美俄元首會談的結果。美國總統特

朗普反口覆舌，俄羅斯總統普京詭計多端，烏克蘭總統參與談判後，俄烏局勢如何發展，實屬難

料，因涉及美國和歐盟的利益，要達成各方都滿意的利益分配協議和烏克蘭的安全保障，停火後

的談判過程或會費時。但其實金融市場的焦點現已放於美國經濟前景與美息動向上，股市會繼續

就此作出反映。



現時投資者大多預期聯儲局會於下月減息四分一厘，１０月亦有較大機會再減息四分一厘，

而１２月再減息四分一厘的機會不大，除非經濟增長顯著放緩，通脹又顯著降溫。港股方面，大

市的回升勢頭是否已經結束或即將完結，本周內應有答案。若市況正式掉頭回挫，即可能會出現

恒指以類似「不規則平勢形」，國指以類似「正常平勢形」，科指卻以「之字形」形態進行短期

