《套期保值－蕭猷華》恒指向上趨勢不變

《套期保值》恒指上周繼續保持強勢，上周四（１４日）高見２５７６６點，創出今年高位

，全周漲４１２點。筆者上周在本欄提及恒生指數的一周目標２５５００點和騰訊控股

（００７００）５８０元，全部達標。



上周五（１５日）內地公布了７月的「三頭馬車」經濟數據，儘管所有指標均未達預期，內

地股市卻表現強勁，上證綜合指數突破了去年政策「組合拳」高點，創下４年來的新高。這究竟

是因為數據預期過高，還是憧憬中央會加大刺激經濟力度？筆者認為雖然外部環境複雜嚴峻，但

相信今年經濟增長「保五」不成問題，預計中央不必加大刺激經濟力度。因此，內地股市向好，

主要是因為投資者對未來經濟信心依然堅定。



近日港元匯價多次觸及弱方７﹒８５水平，主要由於香港、美國息差大，引發套息交易活動

，相信短期港元拆息將會上升。然而，港股估值偏低，加上北水持續流入，美國聯儲局９月減息

機會大，預期恒指向上趨勢不變。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



