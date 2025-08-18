  • 會員
18/08/2025 09:02

《套期保值－蕭猷華》恒指向上趨勢不變

　　《套期保值》恒指上周繼續保持強勢，上周四（１４日）高見２５７６６點，創出今年高位
，全周漲４１２點。筆者上周在本欄提及恒生指數的一周目標２５５００點和騰訊控股
（００７００）５８０元，全部達標。
　
　　上周五（１５日）內地公布了７月的「三頭馬車」經濟數據，儘管所有指標均未達預期，內
地股市卻表現強勁，上證綜合指數突破了去年政策「組合拳」高點，創下４年來的新高。這究竟
是因為數據預期過高，還是憧憬中央會加大刺激經濟力度？筆者認為雖然外部環境複雜嚴峻，但
相信今年經濟增長「保五」不成問題，預計中央不必加大刺激經濟力度。因此，內地股市向好，
主要是因為投資者對未來經濟信心依然堅定。
　
　　近日港元匯價多次觸及弱方７﹒８５水平，主要由於香港、美國息差大，引發套息交易活動
，相信短期港元拆息將會上升。然而，港股估值偏低，加上北水持續流入，美國聯儲局９月減息
機會大，預期恒指向上趨勢不變。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

