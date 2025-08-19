《運籌帷幄－梁業豪》觀察有否更多好友決定沽貨計數

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，

局勢則均屬顯著向好。俄烏沒有停火，昨早（１８日）部署了看淡後市者入市補貨，恒指會錄得

一定的升幅，可惜最終倒跌收場。陰陽燭日線圖上呈現身軀不短的陰燭，可見淡友大戶正欲將短

期防線從上周四（１４日）高位下移，屬於不利後市的現象。中美關稅戰休戰期獲延長９０天後

，恐怕投資者須等待至下月中美國聯儲局議息後，才會有新的利好消息，如會後聲明表現本年底

前會繼續減息。



於未來一個月內，好淡雙方固然會繼續角力；但因近日高位沽壓明顯增大，估計對有意於現

水平入市造好的投機者吸引力不大。另一方面，於「一浪高於一浪」的向好局勢未被破壞前，淡

友經過多番教訓，估計不敢貿然反攻。最後，若有更多好友見大市的上升動力減弱，而決定沽貨

計數，將令下跌動力增強，且看市況會否往下突破，完全補回日線圖上的下跌裂口，引來更多沽

盤。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



