《運籌帷幄－梁業豪》恒指「上升裂口」不宜被完全補回

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股連跌四個交易日，恒指陰陽燭日線圖上連續呈現四支陰

燭，情況為自上月３日以來所僅見。若歷史重演，今天（２０日）指數會於昨天（１９日）低位

２５０８３之下找到支持，展開另一輪升浪。但須注意者，為本月７日高位２５１１５已被跌越

，代表升勢遭到破壞。接著下來，我們應觀察者，為日線圖「上升裂口」２５０１６－

２５１７７會否被完全補回。



見過淡友大戶從本周一（１８日）高位２５４６６進攻的力度後，相信已有更多投資者開始

沽貨套利。建議大家加倍提防指數下試前跌浪底，即本月４日低位２４３７３支持。樂觀點看，

１１日低位２４７７６附近已有支持；但悲觀點看，指數可跌破２４３７３關口，引來更多獲利

回吐沽盤。筆者會繼續設置短線和中線的實際持貨量的做法，以防港股跌勢加劇。最後，現貨主

板市場總成交金額回降至２７８２億元，代表好淡雙方開始採取觀望態度。《經濟通及交易通首

席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



