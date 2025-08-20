  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

20/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指「上升裂口」不宜被完全補回

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股連跌四個交易日，恒指陰陽燭日線圖上連續呈現四支陰
燭，情況為自上月３日以來所僅見。若歷史重演，今天（２０日）指數會於昨天（１９日）低位
２５０８３之下找到支持，展開另一輪升浪。但須注意者，為本月７日高位２５１１５已被跌越
，代表升勢遭到破壞。接著下來，我們應觀察者，為日線圖「上升裂口」２５０１６－
２５１７７會否被完全補回。
　
　　見過淡友大戶從本周一（１８日）高位２５４６６進攻的力度後，相信已有更多投資者開始
沽貨套利。建議大家加倍提防指數下試前跌浪底，即本月４日低位２４３７３支持。樂觀點看，
１１日低位２４７７６附近已有支持；但悲觀點看，指數可跌破２４３７３關口，引來更多獲利
回吐沽盤。筆者會繼續設置短線和中線的實際持貨量的做法，以防港股跌勢加劇。最後，現貨主
板市場總成交金額回降至２７８２億元，代表好淡雙方開始採取觀望態度。《經濟通及交易通首
席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處