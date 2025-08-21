  • 會員
21/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指短期向淡勢頭未改

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。連跌四個交易日，連續錄得四支陰燭後，歷史再度初步重演
，港股昨天（２０日）先跌後升。顯示好友成功阻止跌勢加劇。現貨主板市場總成交金額略增至
２８５３億元，算是配合大市的回升勢頭。但須注意者，為三大指數中，科技指數報跌收場，幸
而表現上仍較上晚美國科技股為佳。恒指短期重要阻力位已下移至本周一（１８日）高位
２５４６６，短期向淡的勢頭未改。
　
　　日線圖上，自本月４日低位２４３７３和１１日低位２４７７６引伸上來的上升軌支持宣告
失守後，有可能從短期支持變為短期阻力。此外，２４７７６關口支持若最終失守，指數可跌向
２４３７３，且有可能呈現往下突破的市況，由於大市的跌勢開始喘定，我們應加倍留意圖表訊
號變化，有否主要技術分析指標成功轉好，支持指數先作進一步反彈，然後才繼續其下試上述支
持位的旅程，找尋短期跌浪的終點。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

