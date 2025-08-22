《運籌帷幄－梁業豪》看恒指今天收市位能否高於２５２９３

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏好和顯著向好。恒指跌勢再現，亦再度錄得陰燭，顯示大市的跌勢雖告喘定，好友

仍未重奪市場控制權。日線圖上，５天平均線繼續跌向已轉下移的２０天平均線，若呈現跌破，

緩步上移的５０天平均線將可被視為中期好淡分水嶺，多個主要技術分析指標中，現有兩個利好

，代表短期形勢偏淡，雖注意者，為若已轉下移的保歷加通道中軸支持失守，後市將不宜樂觀。



周線圖上，除非今天（２２日）收市位高位２５２９３，連續第三支陽燭將無法出現；到時

，已呈超買的ＳＴＣ便有較大可能發出沽空訊號。然而，即使ＳＴＣ發出沽空訊號，亦很可能只

將港股帶進短期調整浪中。須知ＳＴＣ的％Ｋ跌穿％Ｄ後，很多時候會升回其上，再跌回其下，

才正式發出沽空訊號，換言之，指數可於與指標呈現背馳的情況下，先多升一段，才掉頭回挫，

正式展開跌浪。因此，於中期升浪內的短期調整浪中，欲造淡圖利者必須做好風險管理和資金管

理。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

