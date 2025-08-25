  • 會員
25/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》ＥＴＦ勢將成為全球投資主流

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，
局勢則皆屬顯著向好。大家都知道，交易所買賣基金（ＥＴＦ）為廣大投資者提供低成本，又可
分散風險的投資工具。但對股票市場而言，更重要者為可促進資金流入，推動股市整體增長。其
管理費用通常低於主動型基金，加上毋須繳付印花稅，投資者因交易成本減少而更容易獲得市場
平均回報。此外，ＥＴＦ追蹤指定指數，涵蓋多個資產（包括股票），可用作長線被動投資，因
風險會被分散。
　
　　跟股本證券一樣，ＥＴＦ可於股票市場內即時買賣，資訊透明度高，可吸引定期存款者與外
地基金投資者回流本地市場。此外，ＥＴＦ市場於亞洲，包括中國內地與日本，正快速增長；由
於已被納入中港互聯互通，對跨境投資的提升產生了刺激作用。最後，ＥＴＦ特別適合資金不多
的散戶設立多元化投資組合，其整體優勢可令他成為全球投資主流，抵銷或會出現的追蹤誤差或
異常溢價等風險。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

24/08/2025 10:55

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

