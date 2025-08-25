《套期保值－蕭猷華》恒指本周可再創年內新高

《套期保值》內地股市氣勢如虹，資金持續湧入，牛市格局顯然，上證綜合指數創下１０年

高位，全球對沖基金正以幾個月以來最快的速度買入中國股票。由於外資目前仍然低配中國，因

此可望支撐內地股市繼續向好。港股受惠Ａ股牛市行情，恒生指數屢破年內新高，預期恒指繼續

大漲小回格局。



港匯轉強，短短一周，從７﹒８５弱方水平，升至７﹒８１３０。資金流入，主要由於銀行

同業拆息回升，加上美國聯儲局９月減息機會極大，香港與美國息差拉近，港匯回升，利好港股

。



展望後市，聯儲局主席鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行年度會議表示，美國就

業數據轉弱，９月減息機會大，與筆者早前的預期一致。另一方面，Ａ股牛市行情穩固，繼續支

持港股向上。恒指上周呈現Ｖ型走勢，上周三（２０日）見全周最低位２４８８７點，上周五

（２２日）以全日高位２５３３９點收市，資金積極買入。預期本周恒指可再創年內新高。《信

誠證券投資服務董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

