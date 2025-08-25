  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

25/08/2025 09:05

《套期保值－蕭猷華》恒指本周可再創年內新高

　　《套期保值》內地股市氣勢如虹，資金持續湧入，牛市格局顯然，上證綜合指數創下１０年
高位，全球對沖基金正以幾個月以來最快的速度買入中國股票。由於外資目前仍然低配中國，因
此可望支撐內地股市繼續向好。港股受惠Ａ股牛市行情，恒生指數屢破年內新高，預期恒指繼續
大漲小回格局。
　
　　港匯轉強，短短一周，從７﹒８５弱方水平，升至７﹒８１３０。資金流入，主要由於銀行
同業拆息回升，加上美國聯儲局９月減息機會極大，香港與美國息差拉近，港匯回升，利好港股

　
　　展望後市，聯儲局主席鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行年度會議表示，美國就
業數據轉弱，９月減息機會大，與筆者早前的預期一致。另一方面，Ａ股牛市行情穩固，繼續支
持港股向上。恒指上周呈現Ｖ型走勢，上周三（２０日）見全周最低位２４８８７點，上周五
（２２日）以全日高位２５３３９點收市，資金積極買入。預期本周恒指可再創年內新高。《信
誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚

27/08/2025 15:59

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處