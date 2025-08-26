  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

26/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》科指終於跟隨恒指創中期升浪新高

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％
，局勢則皆屬顯著向好。美國聯儲局於下月開始減息已成為市場共識，上周五（２２日）晚美股
大幅上升。昨早（２５日）港股裂口高開後，一直不見很大的沽壓，表現較預期略佳。現貨主板
成交金額急增至３６９７億元，充分證明好淡雙方爭持激烈；觀乎市勢明顯向上，好友大戶應控
制了大局，入市進攻程度遠高於淡友大戶。科技股大戶買家終於大發神威，科指跟隨恒指創了自
４月９日中期升浪展開以來的新高。
　
　　須注意者，為國指並沒有跟隨。從另一個角度來看，大市現處於全期大強勢中，港股中長期
迅速轉升為跌的可能性不大。短期方面，我們實在不應輕視這個可能性，特別是留意到大市於高
位買盤後勁不繼時。本欄不會鼓勵大家現階段入市造淡圖利，因即使市況回落，亦多只屬於超短
期調整浪，直至於「一浪高於一浪」的局勢中，前跌浪底被跌越為止。事實上，逆勢捕捉升浪頂
的難度極高，候低伺機再度入市造好的圖利方式應較可取。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪
》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台積電變美積電，護國神山崩塌

26/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處