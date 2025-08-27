《運籌帷幄－梁業豪》恒指切忌跌越２４８８８

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％

，局勢則皆屬顯著向好。本周一（２５日）港股急衝上中期升浪新高後，獲利回吐沽盤陸續入市

。昨早（２６日）好淡雙方於略低水平進行拉鋸戰，午市中段跌勢突然轉急，恒指開始補回日線

圖上的「上升裂口」２５３４９－２５５９１，收市位全日最低位２２５２５。本月１４日高位

２５７６７得而復失，２５３４９關口支持不宜有失。此外，即使剛展開的升勢遭到破壞，恒指

亦不容跌越２１日低位２４８８８。



該關口的重要性在於其為「一浪高於一浪」的向好形勢中的前跌浪底，若見被跌越，即代表

向好形勢被正式破壞，對後市非常不利。綜合而言，本周初港股的表現屬於先升後回，日線圖上

五個主要技術分析指標中，暫有五個利好，代表短期形勢顯著向好，對候低造好，而非候高造淡

者有利。另一方面，由於短期和長期形勢均尚屬顯著向好，中長線投資者可開始候低分批增持現

貨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

