  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

27/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指切忌跌越２４８８８

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％
，局勢則皆屬顯著向好。本周一（２５日）港股急衝上中期升浪新高後，獲利回吐沽盤陸續入市
。昨早（２６日）好淡雙方於略低水平進行拉鋸戰，午市中段跌勢突然轉急，恒指開始補回日線
圖上的「上升裂口」２５３４９－２５５９１，收市位全日最低位２２５２５。本月１４日高位
２５７６７得而復失，２５３４９關口支持不宜有失。此外，即使剛展開的升勢遭到破壞，恒指
亦不容跌越２１日低位２４８８８。
　
　　該關口的重要性在於其為「一浪高於一浪」的向好形勢中的前跌浪底，若見被跌越，即代表
向好形勢被正式破壞，對後市非常不利。綜合而言，本周初港股的表現屬於先升後回，日線圖上
五個主要技術分析指標中，暫有五個利好，代表短期形勢顯著向好，對候低造好，而非候高造淡
者有利。另一方面，由於短期和長期形勢均尚屬顯著向好，中長線投資者可開始候低分批增持現
貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6...

26/08/2025 19:18

貨幣攻略

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處