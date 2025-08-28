《運籌帷幄－梁業豪》《經濟通》ＥＴＦ頻道全方位分析市況

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和６５％

，局勢則均屬顯著向好。於《經濟通》ＥＴＦ頻道內，用戶進行分析，挑選最佳投機╱投資對象

時，有四個切入點：（一）市場研究所、（二）主題、（三）篩選器和（四）比較而內裏不少功

能都屬於嶄新的設計。於現時在港交所（００３８８）進行買賣的３０８隻ＥＴＦ中，有４隻是

本月內上市的。全部ＥＴＦ（只計算１倍正向的產品，不計算Ｌ＆Ｉ產品）總市值１２﹒００９

萬億元，昨天（２７日）總成交金額６８７億元，佔現貨主板市場總成交金額比率１８﹒５１％

，不容小覷。



全日升幅大於３％者共７隻，跌幅大於３％者則共５隻；有４１隻創５２周新高，９隻創

５２周新低。此外，由筆者獨創的短線升降指標顯示，於五個主要資產類別中，除定息產品外，

其餘四個皆見呈強勢的ＥＴＦ較呈弱勢者顯著為多。投資重點方面，加密貨幣ＥＴＦ的整體表現

最佳，原油ＥＴＦ則最差。最後，若計算過往一年的回報率，以股票類別和虛擬資產類別最佳。

前者共有１８２隻ＥＴＦ，當中南方醫療健康（０３１７４）的回報率最大，達

１４０﹒４７３％。後者共有１７隻ＥＴＦ，全部均錄得正回報；當中華夏比特幣－Ｕ

（０９０４２）的回報率最大，達７９﹒０１２％。有了這些分析工具，ＥＴＦ市場表現，可謂

一覽無遺。



《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

