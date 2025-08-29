  • 會員
29/08/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期仍具條件反覆向淡

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。然而，本周一（２５日）大市裂口高開後，立即引來了非常
積極而主動的獲利回吐沽盤，走勢持續向淡，昨天（２８日）恒指曾低見２４８０９，本月２０
日低位２４８８８支持應聲失守。急速轉升為跌的市況確認本周一往上突破的市況屬於走勢陷阱
，當日開市後追價造好者現已得到教訓。由於日線圖「上升裂口」被完全補回後，上升軌與
２４８８８關口支持相繼失守，不排除中期「一浪高於一浪」向好形勢中的前跌浪底，即４日低
位２４３７３被考驗的可能性。
　
　　目前超短期形勢尚屬向淡，即短期仍具條件反覆向淡。大家應加緊留意指數期貨小時圖形勢
變化，特別是「一浪低於一浪」的向淡形勢會否被破壞。今天（２９日）為８月份場外股票期權
到期日，正路而言，主流走向將與昨天相同。值得指出者，為昨天內地股市顯著反彈，港股好友
卻不敢大舉反攻，啟示港股將先跌至更低水平，才掉頭再升，挑戰本周一高位阻力。到時市況能
否往上突破，則屬後話。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

