09/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》觀察恒指期貨２５９４９關口的戰況

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和８０％，
局勢則皆屬顯著向好。恒指期貨於陰陽燭日線圖上連續錄得兩支陽燭，證明好友有力反攻，跌勢
再度逆轉。本月２５日高位２５９４９仍為短期阻力位，於當前「一浪高於一浪」的向好形勢中
，價位升上新高水平，並不為奇，但能否企穩於其上，卻值得懷疑。上月１４日和２５日，價位
曾兩度創出自中期升浪於４月９日低位１９０６３展開以來的新高，卻均於下個交易日便掉頭回
挫。
　
　　其後出現的均為超短期調整浪，運行時間分別為４個交易日和３個交易日。因此，若本周內
見高於２５９４９的價位出現，相信淡友會被吸引入市。然而，若大家入市造淡圖利後，不見價
位於一、兩個交易日內跌回升浪頂之下，便應認真考慮先行平掉淡倉止蝕，退守高位，等候再攻
的機會。此外，於短期形勢正式轉好後，淡友不應貿然入市進攻，因價位有條件再度挑戰周線圖
保歷加通道頂部阻力，再定後向。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

