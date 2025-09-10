《運籌帷幄－梁業豪》逐步上移止賺位的計劃

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則皆屬顯著向好。好友經多番努力，成功令恒指期貨再創自４月９日低位１９０６３中期升

浪展開以來的新高。然而，除非大家有充足信心幅度顯著的單邊升市隨即出現，於市況往上突破

時追價造好的行動並不理智。遇到這種情況時，投資者應立即將止賺位上移，以防市況突然掉頭

回挫，以當前情況為例，前升浪頂２５９４９固然切忌得而復失，我們應即時有計劃地將止賺位

逐步上移。



筆者認為，大家可先將止賺位從本月４日低位２４９６３上移至其後累積升幅的０﹒６１８

倍量度跌幅水平；兩個交易日後，進一步上移至０﹒５倍量度跌幅水平。再過兩個交易日後，新

止賺位會是０﹒３８２倍量度跌幅水平。由於短線好友大戶明顯佔了上風，現階段於我們的部署

中，不會考慮０﹒２３６倍量度跌幅水平，除非大家考慮超短線走位。昨天（９日）大市於高位

呈現了一定的回吐壓力，我們應開始多留意小時圖形勢變化。《經濟通及交易通首席顧問 梁業

豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

