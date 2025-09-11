  • 會員
11/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》超短線入市造淡，可行嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和１００％，局
勢則皆屬顯著向好。恒指於陰陽燭日線圖上連升四個交易日，兼連續錄得四支身軀不短的陽燭，
好友可謂完全控制了短期局勢。回顧近期市況，上次出現相同市況的日期為上月７日，但其後指
數回落調整了兩個交易日。連今天（１１日）陽燭再現，令連續呈現的陽燭數目增至５支，將為
自７月２４日以來僅見的現象。不過，當時市況隨即掉頭急挫，跌浪運行了７個交易日，產生後
大的殺傷力。
　
　　須注意者，為若找尋連續呈現６支陽燭的記錄，須追溯至去年９月２４日。因此，若今天圖
上繼續錄得陽燭，於收市前至明早（１２日）開市後超短線入市造淡圖利，勝算應不低。然而，
再次提醒大家，於指數期貨日線圖形勢有跡象正式轉淡前，短線投機者不應急於入市持淡倉圖利
。中長線投資方面，建議繼續依ＷＢＲ分析結果指示，調節實際持貨量，毋須急於沽貨套利，但
應按形勢分批上移止賺位，提防短期調整浪突然出現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（
網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

